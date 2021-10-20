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Vitesi karıştırınca, eczaneye girdi

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen kazada kadın sürücünün vitesi geriye değil, ileriye takması sonucu hareketlenen otomobil eczaneye girdi.

Asayiş 20.10.2021, 13:46
Vitesi karıştırınca, eczaneye girdi

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen kazada kadın sürücünün vitesi geriye değil, ileriye takması sonucu hareketlenen otomobil eczaneye girdi.

Olay, Yenimahalle 1036 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobiline binen F.P.Ç adlı kadın sürücü geri vites yerine vitesi ileriye taktı. Sürücünün gaza yüklenmesi ile birlikte otomobil eczanenin camlarını kırarak içeriye girdi. Kadın sürücü olayın şoku ile bir süre araçtan çıkamadı.

Kazada kimse yaralanmazken, iş yerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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