Virüslü kadın biletsiz bindiği otobüste seyahat ederken yakalandı

Kırıkkale’de Covid-19 PCR testi pozitif olan kadın, biletsiz olarak otobüste seyahat ederken polise yakalandı. Yurtta karantinaya alınan kadına ve otobüs firmasına 4 bin 50’şer lira idari para cezası uygulandı.

Çorum’dan Ankara’ya yolcu taşıyan bir otobüs, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde trafik kontrol noktasında durduruldu. Polis ekiplerince Covid-19 tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden Sevda D.’nin (48) Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden Sevda D.’ye ve HES kodu sorgulamadan biletsiz olarak yolcu alan otobüs firmasına 4 bin 50’şer lira ceza yazdı.