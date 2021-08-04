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Viranşehir’de elektrik kesintilerini protesto

Viranşehirli vatandaşlar, sık sık yaşanan elektrik kesintilerini protesto etmek için taşlarla karayolunu kapattı.

Asayiş 04.08.2021, 18:10
Viranşehir’de elektrik kesintilerini protesto

Viranşehirli vatandaşlar, sık sık yaşanan elektrik kesintilerini protesto etmek için taşlarla karayolunu kapattı.

Bölge genelinde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle birçok il ve ilçede vatandaşlar DEDAŞ’I protesto ediyor. Geçtiğimiz günlerde Siverek-Hilvan ve Şanlıurfa’nın birçok ilçesinde DEDAŞ vatandaşlar tarafından protesto edilmişti.

Bir protestoda Viranşehir’den

DEDAŞ’ın keyfi elektrik kesintisi yaptığı iddiasıyla Viranşehir’de de vatandaşlar sokağa çıkarak, elektrik şirketini protesto etti. Vatandaşlar Siverek-Viranşehir karayolunu taşlarla kapatırken, olay yerinde çok sayıda jandarma sevk edildi. Vatandaşların yolu trafiğe açmaları konusunda ikna çalışmaları devam ediyor.
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