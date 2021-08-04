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Viranşehir’de elektrik kesintilerini protesto
Viranşehirli vatandaşlar, sık sık yaşanan elektrik kesintilerini protesto etmek için taşlarla karayolunu kapattı.
Asayiş 04.08.2021, 18:10
Viranşehirli vatandaşlar, sık sık yaşanan elektrik kesintilerini protesto etmek için taşlarla karayolunu kapattı.
Bölge genelinde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle birçok il ve ilçede vatandaşlar DEDAŞ’I protesto ediyor. Geçtiğimiz günlerde Siverek-Hilvan ve Şanlıurfa’nın birçok ilçesinde DEDAŞ vatandaşlar tarafından protesto edilmişti.
Bir protestoda Viranşehir’denDEDAŞ’ın keyfi elektrik kesintisi yaptığı iddiasıyla Viranşehir’de de vatandaşlar sokağa çıkarak, elektrik şirketini protesto etti. Vatandaşlar Siverek-Viranşehir karayolunu taşlarla kapatırken, olay yerinde çok sayıda jandarma sevk edildi. Vatandaşların yolu trafiğe açmaları konusunda ikna çalışmaları devam ediyor.