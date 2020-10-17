Virajı alamayan otomobil ağaca çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Ortaköy yolunda meydana geldi. İnegöl’den Ortaköy Mahallesine doğru seyir halinde olan Enes Ş. idaresindeki 16 K 8607 plakalı otomobil virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarparak ancak durabildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ile yanında bulun arkadaşı Emre K. kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Emre K’nın durumun kritik olduğu öğrenildi Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.