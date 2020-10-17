Virajı alamayan otomobil ağaca çarptı: 1’i ağır 2 yaralı
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİN MEYDANA GELEN KAZADA VİRAJLI YOLDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ YOL KENARINDAKİ AĞAÇA ÇARPTI. KAZADA 1'İ AĞIR İKİ KİŞİ YARALANDI.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Ortaköy yolunda meydana geldi. İnegöl’den Ortaköy Mahallesine doğru seyir halinde olan Enes Ş. idaresindeki 16 K 8607 plakalı otomobil virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarparak ancak durabildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ile yanında bulun arkadaşı Emre K. kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Emre K’nın durumun kritik olduğu öğrenildi Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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