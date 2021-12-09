Vatandaşları ev alma vaadiyle dolandıran emlakçı katil çıktı

Esenyurt’ta vatandaşları ev alma vaadiyle tuzağa düşürerek 2 milyon dolandıran şahıs, saklandığı evde yakalandı. Şüpheli şahsın yaklaşık bir ay önce Esenyurt’ta susturuculu silahla öldürülen bir kişinin katil zanlısı olduğu ortaya çıktı. Cinayeti 10 bin lira olan alacak verecek meselesi nedeniyle işlediği öğrenilen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, Esenyurt’ta emlakçılık yapan Murat S., kendi ofisinde çaycılık yapan T.T.’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaşı dolandırdı. T.T, ev sahibi olma hayaliyle patronuna 400 bin lira verdi. Çok sayıda vatandaşı dolandıran Murat S., 2 milyon lirayla kayıplara karıştı. Şikayetler üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, uzun çalışmanın ardından Murat S.’yi saklandığı Esenyurt’taki evde gözaltına aldı.

Dolandırıcılıktan gözaltına alınırken, cinayet işlediği ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt’ta 11 Kasım Perşembe günü öldürülen Mustafa Akyol cinayeti ile ilgili de bir süredir Murat S.’yi arıyordu. 70 yaşında olan Mustafa Akyol’a yakınları ulaşamayınca polise haber vermiş, çilingir yardımıyla girilen evde Akyol’un cansız bedeni koltuğun üstüne oturur şekilde bulunmuştu. İlk başta kalp krizi olarak düşünülen Akyol’un susturucu silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda ise olayı Murat S.’nin gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

10 bin lira için öldürmüş

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Murat S.’nin cinayetten arandığı ortaya çıkınca cinayet Büro Büroya getirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından şahsın maktulu 10 bin liralık alacak verecek meselesi yüzünden öldürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.