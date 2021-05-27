Van’da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 77 kilo 555 gram eroin, sokak satıcılarına yönelik çalışmada ise 1 kilo 400 gram Skunk maddesi, 95 bin 675 TL para ve 77 bin 700 sahte dolar ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; İpekyolu ilçesinde tespit edilen ikamette narkotik detektör köpeği Bozo ile yapılan detaylı aramada, 90 paket halinde toplam 70 kilo 555 gram eroin maddesi ele geçirilmiş olup konu ile ilgili A.Y. ve A.Y. gözaltına alınmıştır” denildi.

Skunt maddesi ve 77 bin 700 sahte dolar ele geçirildi

Öte yandan, İpekyolu ilçesinde ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik tespiti yapılan şahısların araç ve ikametlerinde de arama yapıldı. Yapılan aramada 5 parça halinde toplam 1 kilo 400 gram Skunk maddesi, 95 bin 675 TL para ve 779 adet 100’lük banknotlar halinde toplam 77 bin 700 sahte dolar ele geçirilirken, olayla ilgili M.Ç.K. ve Ş.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan A.Y., A.Y., M.Ç.K. ve Ş.Y. isimli şahısların işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri belirtildi.