Van’da 915 düzensiz göçmen ile 17 organizatör yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda 915 düzensiz göçmen ve 17 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 14-20 Kasım 2022 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik mülki makamlar ve cumhuriyet savcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda operasyonlar düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan operasyonlarda 915 düzensiz göçmen ve 17 göçmen kaçakçısı yakalanmış, kaçak göçmenleri taşıyan 4 kamyon ve 3 otomobile el konulmuştur. Yakalanan göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından ilgili kurumlara sevk edilirken, yakalanan göçmen kaçakçıları için gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele, halkımızın güveni ve huzuru için faaliyetlere aralıksız devam edilmektedir” denildi.