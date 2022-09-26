Van’da 5 organizatör tutuklandı

Van’da düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 organizatörden 5’i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 19-25 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan 7 ayrı operasyonda; 10 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklandı. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca el konuldu” denildi.