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Van’da 5 bin 420 litre sahte içki ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir ikamette yapılan aramada 5 bin 420 litre sahte içki ele geçirildi.

Asayiş 11.07.2022, 14:10
Van’da 5 bin 420 litre sahte içki ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir ikamette yapılan aramada 5 bin 420 litre sahte içki ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; İpekyolu ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 32 adet bidon içerisinde sahte olduğu değerlendirilen toplam 5 bin 420 litre içki ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili haklarında adli tahkikat başlatılan 2 şüpheli şahıs, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

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