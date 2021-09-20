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Van’da 223 kilo 948 gram eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 223 kilo 948 gram eroin ele geçirildi.

Asayiş 20.09.2021, 08:43
Van’da 223 kilo 948 gram eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 223 kilo 948 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 12-19 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 223 kilo 948 gram eroin, 1,4 gram metamfetamin, 36,1 gram esrar, 2,75 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 14 adet sentetik ecza, 4 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 7 şüpheli şahıs hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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