Van’da 17 göçmen kaçakçısı yakalandı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığı yapan 17 organizatör yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 29 Kasım-5 Aralık 2021 tarihleri arasında 10 planlı ve ani operasyon yapılmış, yapılan operasyonlarda 17 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 512 bin 461 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.