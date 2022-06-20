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Van’da 102 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 102 kilo 705 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Asayiş 20.06.2022, 09:34
Van’da 102 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 102 kilo 705 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 13- 19 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 96 kilo 105 gram eroin ve 6 kilo 600 gram skunk ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 17 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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