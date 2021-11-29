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Van Gölü’ndeki tekne faciası davasında tek tutuklu Akbaş’ın tahliye talebi reddedildi

Van Gölü’nde 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili biri tutuklu 12 sanığın yargılanmasına 7’nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilirken, tutuklu sanık Medeni Akbaş’ın tahliye talebi tekrar reddedildi.

Asayiş 29.11.2021, 16:49 29.11.2021, 16:55
Van Gölü’ndeki tekne faciası davasında tek tutuklu Akbaş’ın tahliye talebi reddedildi

Van Gölü’nde 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili biri tutuklu 12 sanığın yargılanmasına 7’nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilirken, tutuklu sanık Medeni Akbaş’ın tahliye talebi tekrar reddedildi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesinde geçen yıl 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kaçak göçmenleri bindirdikleri tekneleriyle Van Gölü’ne açılan kuzenlerden Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Ardından batan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş isimli tekne kaptanı, 28 Haziran’da saat 23.00 sıralarında merkez Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarmaya götürüldü.

Tekne kaptanı Medeni Akbaş’ın verdiği bilgilere göre, düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Olayın ardından 11 gün sonra batan teknenin yeri, Çarpanak Adası açıklarında, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi. Jandarma ekiplerince ROV cihazıyla tespit edilerek görüntülediği teknedeki 61 kaçak göçmenin cesedi kancalama yöntemiyle gölden çıkarıldı.

Servet Akbaş şüpheli olarak davada yer aldı

Van Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma 145 günde tamamlandı. Sanıklar hakkında “Nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma” ve “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme” suçlarından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame, Van 7’nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Hazırlanan iddianamede, teknedeki yolcu sayısının tespit edilemediği fakat 100’ün üzerinde yolcu bulunduğu ifade edildi. Ayrıca tekne kaptanlarından Medeni Akbaş’ın jandarma ekiplerince yakalandığı, Servet Akbaş’ın ise şu ana kadar ölü ya da sağ olarak bulunamadığı bilgileri yer aldı. Bu nedenle tekne kaptanlarından Servet Akbaş da şüpheli olarak davada yer aldı. Öte yandan, Servet Akbaş’ın yaşama ihtimali olduğu değerlendirildiğinden, akıbetinin araştırılması talep edildi.

Medeni Akbaş beraatini talep etti

Van 7’nci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın 5’inci duruşmasında, teknenin kaptanı olduğu ileri sürülen ancak olaydan sonra canlı ya da ölü olarak bulunamayan sanık Servet Akbaş’ın dışındaki biri tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. SEGBİS’le duruşmaya katılan sanık Medeni Akbaş, suçsuz olduğunu ve beraatini talep etti.

Duruşma 19 Ocak 2022 tarihine erteledi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Akbaş’ın tutukluluk halinin devamına, bir dahaki duruşmada hazır olacak şekilde duruşmayı 19 Ocak 2022 tarihine erteledi.

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