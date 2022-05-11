Van Gölü sahilindeki çay bahçesi alev alev yandı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü sahilinde bulunan bir çay bahçesindeki kafeterya alev alev yandı.

Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Van Gölü sahilinde bulunan bir çay bahçesindeki kafeteryada çıktı. Bilinmeyen bir sebebten dolayı çıkan ve rüzgârın eskisiyle kısa büyüdü. Adilcevaz Belediyesi itfaiye ekiplerinin mudahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

(MSA-Y)