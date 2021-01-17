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Valilikten kayıp doktor açıklaması
Kocaeli’nde kaybolan doktor Uğur Tolun, valilik koordinasyonunda aranmaya devam ediyor.
Asayiş 17.01.2021, 01:03
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Kocaeli’nde kaybolan doktor Uğur Tolun, valilik koordinasyonunda aranmaya devam ediyor.
Çarşamba günü akşam saatlerinde kayıp olan Doktor Uğur Tolun’un izine rastlanmadı. Kayıp doktor ekiplerce 67 araç, iş makinası, 5 kross motor, 5 kar motoru 5 ATV, 8x8 kirpi kurtarma aracı, 5 drone, bot ve 169 personelin katılımı ile aranmaya devam ediyor.
Kocaeli Valiliği yaptığı açıklamada kayıp doktor Uğur Tolun’u bulmak için Suadiye Tabiat Parkı, Kartepe Kuzu Yaylası, Altınoluk Yaylası, Sultaniye, Pazaryeri, Eski Yayla Meşruriye, Çilekli, Ercova ve İnönü Yaylası, Sapanca Göl Kenarı, Serindağ Mevkii ve üst bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.Uğur Tolun’un bulunabilmesi için Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un gözetim ve denetimde arama ve kurtarma çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.
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