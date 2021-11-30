Vali Gül, dövülen bebeği ziyaret etti

Gaziantep Valisi Davut Gül, babası Yunus Göç tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık bebeği ziyaret etti.

Anka Hastanesindeki ziyareti sırasında Vali Davut Gül’e, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki ve ilçe kaymakamları eşlik etti. Vali Gül ve beraberindekiler yoğun bakımda tedavi gören Cihan bebeğin sağlık durumu ile ilgili doktorlardan ve hastane idaresinden bilgi aldı.