banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
ALES sonuçları açıklandı!
ALES sonuçları açıklandı!
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti

Vali Çiçek, öğrenci servisi kazası açıklaması "Herkesin yüreğinde bir acı var, bu acının tarifi yok”

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, dün sabah meydana gelen okul servisi kazası ile ilgili “Herkesin yüreğinde bir acı var, bu acının tarifi yok” dedi.

Asayiş 12.10.2021, 17:53
Vali Çiçek, öğrenci servisi kazası açıklaması "Herkesin yüreğinde bir acı var, bu acının tarifi yok”

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, dün sabah meydana gelen okul servisi kazası ile ilgili “Herkesin yüreğinde bir acı var, bu acının tarifi yok” dedi.

Dün Afyonkarahisar’ın İscehisar İlçesi Çatağıl köyünde öğrenci arıcının kaza yapması sonucu 5 öğrenci hayatını kaybetmişti. Kaza anından itibaren aileleri yalnız bırakmayan Vali Gökmen Çiçek dün cenaze törenine de katılarak aileleri teselli etmişti. Vali Çiçek yaşanan acı olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, İscehisar ilçesi Çatağıl Köyü’nde yaşanan elim kazada hayatlarını kaybeden öğrencilerin herkesi hüzne boğduğunu ifade ederek, "Afyonkarahisar son zamanlarda dün yaşadığı en acı gününü yaşadı. Dün hepimizin yüreğinde bir acı, basın mensuplarımız hayatlarının en zor haberini yaptılar. Bu acının tarifi yok” diye konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1