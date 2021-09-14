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Vakalarının arttığı ilde jandarmadan tabiat ve milli parklarda sıkı denetim

Bolu’da korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı’nda denetimlerini artıran jandarma ekipleri tatilcileri maske ve mesafe konusunda tek tek uyardı.

Asayiş 14.09.2021, 16:31
Vakalarının arttığı ilde jandarmadan tabiat ve milli parklarda sıkı denetim

Bolu’da korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı’nda denetimlerini artıran jandarma ekipleri tatilcileri maske ve mesafe konusunda tek tek uyardı.

Bolu’da, korona virüs vakalarının son günlerde hızla artmasıyla birlikte il genelinde denetimler sıklaştırıldı. Denetimler kapsamında kentin gözde turizm merkezlerinden olan ve yılın 4 mevsimi binlerce tatilcinin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı’nda görevli jandarma ekipleri park girişinde vatandaşlara HES kodu kontrolü yaparak girişlerine izin verdi. Park içerisinde hem yaya olarak hem de araçlardan megafonla tatilciler maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Vatandaşlara korona virüsle mücadele ve orman yangınları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtan ekipler, tabiat parkı çevresine de afiş asarak farkındalık oluşmasını sağlıyor.

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