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Üzerine inşaat malzemesi düşen işçi hayatını kaybetti

Aksaray’da çalıştığı inşaatta vinç halatının kopması ve vincin ucunda bulunan inşaat malzemelerinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asayiş 26.09.2021, 18:47
Üzerine inşaat malzemesi düşen işçi hayatını kaybetti

Aksaray’da çalıştığı inşaatta vinç halatının kopması ve vincin ucunda bulunan inşaat malzemelerinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Tacin Mahallesi Tacin Caddesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Mehmet Bayrakçı (35), temeli tamamlamak için beton kalıbı yaptığı esnada üzerinden geçen inşaat malzemesi yüklü vincin halatı koptu. Vincin taşıdığı inşaat malzemelerinin Mehmet Bayrakçı’nın üzerine düşmesi sonucu Bayrakçı ağır yaralandı. Olayı fark eden inşaattaki diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı işçi ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Bayrakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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