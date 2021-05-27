banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
Hafta sonu hem ıslanacak hem de üşüyeceğiz!
Hafta sonu hem ıslanacak hem de üşüyeceğiz!
mRNA aşısı mı yoksa inaktif aşı mı?
mRNA aşısı mı yoksa inaktif aşı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li 26 dev şirketin hangileri?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li 26 dev şirketin hangileri?

Uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalandı

Denizli’nin Kocabaş Mahallesinde bir kişinin madde sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri baskın yaptı. Baskında kapı balyozla kırılarak içeri girilirken, şüpheli maddeyi imha etmek üzereyken yakalandı.

Asayiş 27.05.2021, 11:20
Uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalandı

Denizli’nin Kocabaş Mahallesinde bir kişinin madde sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri baskın yaptı. Baskında kapı balyozla kırılarak içeri girilirken, şüpheli maddeyi imha etmek üzereyken yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan araştırmalar neticesinde hakkında 14 suç kaydı olan 51 yaşındaki Yıldıray A.’nin Kocabaş ilçesinde madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Uyuşturucudan temizlenen ve huzurlu bir yaşam alanı haline gelen Kocabaş mahallesinde ekipler titiz çalışma sonucu şüphelinin bulunduğu yeri tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu Yıldıray A.’nın evine şafak operasyonu gerçekleştirildi. Baskında kapıyı açmamakta direnen şüphelinin evine kapı kırılarak girilirken, Yıldıray A. maddeleri imha etmek üzereyken kıskıvrak yakalandı.
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu