Uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı serbest kaldı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte yakalanan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik ilçede yaptıkları çalışma sonunda H.A. isimli, şahsın üzerinden 0.3 gram Metamfetamin (kristal) uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahsa ’Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ’Satın almak veya kabul etmek’ suçundan adli işlem yapıldı. Şahıs işlemleri yapıldıktan sonra polis merkezinden serbest bırakılırken şahısla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yapılan denetimlerde üzerinde 0.7 gr Metamfetamin (kristal) uyuşturucu maddesi ele geçirilen İ.Ç.A isimli şahıs hakkında da ’Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ’Satın almak veya kabul etmek’ suçundan adli işlem yapıldı. Şahıs, işlemleri yapıldıktan sonra polis merkezi amirliğinden serbest bırakılırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.