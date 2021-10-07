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Uyuşturucuları tost makinesine gizlemişler
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da, bir araçta yapılan aramada tost makinesinin içerisine gizlenmiş 490 gram metamfetamin ve 10,50 gram esrar ele geçirildi.
Asayiş 07.10.2021, 11:33
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da, bir araçta yapılan aramada tost makinesinin içerisine gizlenmiş 490 gram metamfetamin ve 10,50 gram esrar ele geçirildi.
Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde sevkiyatı yapan şahıs ve araçlara yönelik olarak çalışma gerçekleştirdi.
Merkez ilçe Antakya’da bir araç içerisinde yapılan aramada tost makinesi içerisine gizlenmiş vaziyette 490 gram metamfetamin ve 10,50 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerden A.K. gözaltına alınırken, B.B. ve M.A. hakkında adli işlem yapıldı.