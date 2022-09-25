Uyuşturucu tacirlerine yönelik "Kökünü Kurutacağız" operasyonu: 33 tutuklama

Konya’da uyuşturucu üretimi ve ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutacağız" adı verilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 33 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri piyasaya uyuşturucu madde sürmek isteyen zehir tacirleri, sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik il merkezinde yapılan çalışmalar sonucunda birçok adrese "Kökünü Kurutacağız" operasyonu düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 555 gram esrar, 2 bin 700 gram eroin, 2 bin 900 gram metamfetamin maddesi, 995 adet sentetik ecza ve 100 adet uyuşturucu hap, 70 adet Hint keneviri, 6 adet zehir ticaretinde kullanılan hassas terazi, 6 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait yüzlerce fişek ile zehir ticaretinden elde edilen 18 bin lira para ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca, bir evin çatısında saksı içerisinde yetiştirilen Hint keneviri ve eldiven içine gizlenmiş vaziyette zulalanmış eroin maddesi de polisin dikkati sayesinde ele geçirildi. Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, operasyonlar dahilinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında yakalama kararı olan 2 şahsın da yakalanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.