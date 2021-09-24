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Uyuşturucu şüphelisi saklandığı halının arkasından çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda, araması bulunan 7 kişi yakalanırken, şüphelilerden biri halının arkasında gizlenirken bulundu.

Asayiş 24.09.2021, 10:22
Uyuşturucu şüphelisi saklandığı halının arkasından çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda, araması bulunan 7 kişi yakalanırken, şüphelilerden biri halının arkasında gizlenirken bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Uyuşturucu Madde Ticareti ve Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan yakalama kararı bulunan 10 şahıs için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 7 şahıs yakalanırken, şahıslardan biri de saklandığı halının arkasından çıktı. Ayrıca operasyonda hırsızlık suçundan aranması bulunan S.S.Ç. isimli şahıs da yakalandı.

Operasyonda yakalanan şahıslar, gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü

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