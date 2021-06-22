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Uyuşturucu satarken tespit edilen şahıs yakalandı

Samsun’da uyuşturucu satarken polis tarafından tespit edilen bir kişi uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Asayiş 22.06.2021, 12:59
Uyuşturucu satarken tespit edilen şahıs yakalandı

Samsun’da uyuşturucu satarken polis tarafından tespit edilen bir kişi uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbar edilen S.A.’yı takibe aldı. S.A. ile teması görülen 3 şahıstan 2 paket halinde 3,39 gram sentetik kannabinoid maddesi (bonzai) ile 0,19 gram metamfetamin maddesi elde edildi. Olayın devamında S.A. gözaltına alındı ve ikametinde yapılan aramada, 2 paket halinde 2,02 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 kapsül sentetik ecza ve 1 adet bong çubuğu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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