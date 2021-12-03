Uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 9 a yükseldi

Nevşehir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen ve şehit polis memuru Abdülkadir Güngör’ün adının verildiği uyuşturucu operasyonunda tutuklananların sayısı 9’a yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından uyuşturucu tacirlerine yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Geçtiğimiz 10 Kasım’da Balıkesir’de uyuşturucu tacirleri ile girilen çatışmada şehit düşen polis Abdülkadir Güngör’ün adının verildiği operasyonda, ilk olarak 7 kişi tutuklandı. Operasyonu genişleten polis ekipleri bu gün de 2 şahsı daha göz altına aldı. 2 adet ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’, ’Tutuklu veya Hükümlünün kaçması’ suçlarından toplamda 3 ayrı suçtan yakalama kararı ile aranan yabancı uyruklu H.O. ve tutuklanan şahıslar ile birlikte hareket eden ve suçlarına ortak olan G.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Şehit polis memuru Abdülkadir Güngör operasyonunda toplam tutuklu sayısı 9’a yükseldi.