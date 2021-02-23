Uyuşturucu içme aparatı ile yakalanan şüpheliler gözaltına alındı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahısların üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde içme düzeneği ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Tekirdağ Otogarı yakınlarında durdurulan K.D. ve H.D. adlı şüphelilerin üzerinden bir miktar bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ile uyuşturucu madde içme düzeneği ele geçirildi.

Konu ile ilgili K.D. ve H.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürdürülüyor.