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Uyuşturucu hapla yakalandı

SAMSUN'DA UYUŞTURUCU HAPLA YAKALANAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 07.10.2020, 15:13
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Uyuşturucu hapla yakalandı

Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini edindikleri A.Ç. isimli şahsı 21 adet sentetik ecza hap ile birlikte yalayarak gözaltına aldı. Olayın devamında şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 392 adet daha sentetik ecza hap ele geçirildi. A.Ç. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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