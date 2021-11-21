Uygulama noktasında ehliyetsiz sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dün gece saatlerinde uygulama noktasında durmayan bir otomobil sürücüsünün çarptığı trafik polisi Yusuf Ceylan şehit oldu. Trafik polisine çarparak kaçan ehliyetsiz sürücünün 0.84 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü mahallesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde dün gece saat 22.51 sıralarında Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin uygulama sırasında Yusuf Ceylan (40) isimli trafik polisi durdurmaya çalıştığı aracın sürücüsünün kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpan araç sürücüsü hızla uzaklaşırken, yaralı trafik polisi önce ilçedeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne ardından ambulans ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Ehliyetsiz sürücü 0.84 promil alkollü çıktı

Olay sonrası kaçan şahısları takibe alan polis ekipleri aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü Kemal Efe T. (16) ve arkadaşı Mert E .’yi (16) aynı mahallede yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından şahıslar üzerinde yapılan ilk incelemede sürücü Kemal Efe T.’nin 0.84, arkadaşı Mert E.’nin ise 0.03 promil alkollü olduğu tespit edildi. Trafik polisi memuru Yusuf Ceylan’a çarparak ölümüne sebep olan genç şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile polis memuru Yusuf Ceylan’ın şehit olduğunu belirterek, “Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde görevli Polis memuru Yusuf Ceylan, trafik/asayiş uygulaması yaptığı sırada ‘dur’ ihtarına uymayan sürücünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Emniyet camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.