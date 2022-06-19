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Uyarıları dinlemediler boğulma tehlikesi geçirdiler
Hatay’ın Samandağ ilçesinde uyarılara rağmen denize giren ve rip akıntısına kapılan 2 vatandaş son anda kurtarıldı.
Asayiş 19.06.2022, 17:54
Hatay’ın Samandağ ilçesinde uyarılara rağmen denize giren ve rip akıntısına kapılan 2 vatandaş son anda kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Samandağ ilçesinde Kapısuyu Çevlik Mahallesi’nde bulunan sahilde denize giren 2 vatandaş, bir anda rip akıntısına kapıldı. Deniz içerisinde 2 kişinin çırpındığını gören Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri suya daldı, zorlu dalgalara rağmen boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası kurtarılan 2 vatandaş olay yerinden ayrıldı.