banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
El emekleri görücüye çıktı
El emekleri görücüye çıktı
Babalar gününde huzurevine anlamlı ziyaret
Babalar gününde huzurevine anlamlı ziyaret
Çiçekçilerde babalar günü sessizliği
Çiçekçilerde babalar günü sessizliği
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı

Uyarıları dinlemediler boğulma tehlikesi geçirdiler

Hatay’ın Samandağ ilçesinde uyarılara rağmen denize giren ve rip akıntısına kapılan 2 vatandaş son anda kurtarıldı.

Asayiş 19.06.2022, 17:54
Uyarıları dinlemediler boğulma tehlikesi geçirdiler

Hatay’ın Samandağ ilçesinde uyarılara rağmen denize giren ve rip akıntısına kapılan 2 vatandaş son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Samandağ ilçesinde Kapısuyu Çevlik Mahallesi’nde bulunan sahilde denize giren 2 vatandaş, bir anda rip akıntısına kapıldı. Deniz içerisinde 2 kişinin çırpındığını gören Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri suya daldı, zorlu dalgalara rağmen boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası kurtarılan 2 vatandaş olay yerinden ayrıldı.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu