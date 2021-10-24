Üstüne düşen tomruk sonu oldu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde üzerine kamyon kasasından tomruk düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tomruk indirmek için kepçe kullanan operatör ise gözaltına alındı.

Olay, Hendek ilçesi Servetiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.K. (52) ile kepçe operatörü olan M.S.(44) kamyonda bulunan tomrukları indirmek için çalışma başlattı. Tomruklar kamyondan indirildiği esnada başka bir tomruk V.K.’nın üzerine düştü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Hendek Devlet Hastanesine sonrasında ise Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk etti. V.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken kepçe operatörü gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.