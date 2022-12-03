Üsküdar’da prefabrik üreten atölye alev aldı

Üsküdar’da 6 katlı bir binanın alt katında bulunan prefabrik üreten atölye alevlere teslim oldu.

Olay gece saat 03:00 sıralarında Üsküdar Kirazlıtepe mahallesi Cahide sokakta 6 katlı bir binanın alt katında bulunan prefabrik atölyesinde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Edinilen bilgiye göre yangının çıkış sebebi prefabrik atölyesinin içinde bulunan marangoz kısmında ki tahtalardan çıktı. Yangın kısa sürede alevi suretle yanarken binada bulunan bina sakinleri tahliye edildi. Yangının yanında bulunan 4 katlı bir binaya da sirayet etmesi ihtimaline karşı bina sakinleri de tedbir amaçlı tahliye edilirken binaların elektrikleri de kısa süreli tedbir amaçlı kesildi. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik söndürme ve soğutma çalışmaların sonunda kontrol altına alınırken mahalle sakinleri kısa süreli endişe ve korku dolu anlar yaşadı. Yangının ardından yoğun duman bulutları oluşurken dumandan etkilene 4 kişi ise ambulansa kaldırıldı.