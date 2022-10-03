Üsküdar’da okul önlerinde sıkı denetim

Üsküdar’da polis ekipleri ilçede bulunan okulların önünde güvenlik önlemi alarak denetim gerçekleştirdi. Denetim çerçevesinde şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak kontrol edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince Üsküdar’da bulunan okulların çevresinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde polisler, okul çevresinden geçen şüpheli araç ve şahısları durdurdu. Şüpheli görülen şahısların genel bilgi taramasının (GBT) yapılmasının ardından araçları arandı. Mobil okul timlerinin gerçekleştirdiği denetime, asayiş ekipleri destek verdi. İlçe genelinde yapılacak denetimlerin ay boyunca devam edeceği öğrenildi.

"Burada denetim yapılması bizim için çok iyi"

Denetimde durdurulan Savaş Bizam, “Burada gezenlerin zaten haddi hesabı belli değil. Ben ileride oturuyorum, ben bu sokağa akşama kadar gidip gelen bir insanım. Burada denetim yapılması bizim için çok iyi. Memurlarımıza her zaman teşekkür ediyoruz. Memurlarımız çok güzel çalışıyor her yerde uygulamalar var, çok memnunuz” dedi.