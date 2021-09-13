banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mansur Yavaş'tan Hacettepeli öğrencilere büyük jest
Mansur Yavaş'tan Hacettepeli öğrencilere büyük jest
Trabzon'da 4 gol var kazanan yok
Trabzon'da 4 gol var kazanan yok
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Fener Sivas'a takıldı
Fener Sivas'a takıldı

Üsküdar’da öğrenci servislerine denetim

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde haftanın ilk gününde okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından sürücülerin evrak kontrolleri yapılarak, araçların içerisi de incelendi.

Asayiş 13.09.2021, 09:10
Üsküdar’da öğrenci servislerine denetim

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde haftanın ilk gününde okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından sürücülerin evrak kontrolleri yapılarak, araçların içerisi de incelendi.


Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte polis ekipleri de okul servis araçlarını denetledi. Üsküdar’da servis şoförleri korona virüs tedbirleri kapsamında bilgilendirilip gerekli evrakları kontrol edildikten sonra araç içi kontrolleri gerçekleştirdi. Polis ekipleri tarafından araç içerisindeki öğrencilere de korona virüse karşı alınması gereken tedbirler hatırlatıldı. Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edilirken trafikte seyahat esnasında emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Real Betis 3 2
14. Elche 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0