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Üsküdar’da korkutan iş yeri yangını: Su hortumuyla itfaiyeye yardım ettiler

ÜSKÜDAR’DA 3 KATLI BİR İŞ YERİNİN ÇATI KATINDA YANGIN ÇIKTI. YANGIN PANİĞE NEDEN OLURKEN, VATANDAŞLARDAN BİRİ ALEVLERİN EVİNE SIÇRAMASINA ENGEL OLMAK İÇİN SU HORTUMUYLA İTFAİYE EKİPLERİNE YARDIM ETTİ.

Asayiş 28.10.2020, 10:54
Üsküdar’da korkutan iş yeri yangını: Su hortumuyla itfaiyeye yardım ettiler

Üsküdar’da 3 katlı bir iş yerinin çatı katında yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, vatandaşlardan biri alevlerin evine sıçramasına engel olmak için su hortumuyla itfaiye ekiplerine yardım etti.

Ataşehir Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi’nde saat 09.45 sıralarında 3 katlı bir iş yerinin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Su hortumuyla itfaiye ekiplerine yardım etti

Vatandaşlardan biri, alevlerin yan binaya sıçramaması için su hortumuyla itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangın büyük paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Fırat Aydın isimli bir vatandaş, “İtfaiyeye haber verdik. Zaten içeride de kimse yoktu çok şükür. Şu an daha da iyi oldu Allah’a şükür. Bizim dükkanın da içine geçmedi ama biz haber vermeseydik daha da kötü olabilir. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Bizim elektrikler de bir anda gitmeye başladı. Dumanları görünce itfaiyeye haber verdik” dedi.

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