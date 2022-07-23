Üsküdar’da apartmanda doğal gaz patlaması: 1’i ağır 3 yaralı

Üsküdar’da 9 katlı bir apartmanın 6’ncı katındaki dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, olayın yaşandığı bina havadan görüntülendi.

Patlama, Bulgurlu Mahallesi Ata Sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir apartmanın 6’ncı katındaki bir dairede saat 10.50 sıralarında meydana geldi. Doğalgaz patlaması nedeniyle evde bulunan bir kişi ağır yaralandı. Patlama nedeniyle çevrede bulunan bazı binaların camlarının kırıldığı görülürken, camlar nedeniyle de 2 kişi hafif yaralandı. Yere düşen cam parçaları nedeniyle yolda park halinde bulunan bazı otomobiller de zarar gördü.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlamanın yaşandığı evde çalışma yürüttü. Yaralı vatandaş itfaiye tarafından binadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Vücudunda yanıklar oluşan vatandaş sedye ile ambulansa taşınırken yaralanan diğer iki kişiye de ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı.

Öte yandan patlamanın yaşandığı bina dron ile görüntülendi.

(ÖK-CGK-EZG-