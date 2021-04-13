Üs bölgesine yaklaşan balon, komandolar tarafından böyle imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakkâri'deki Zer Tepe Üs Bölgesi'nde üsse yaklaşmakta olan bir balonun ateş altına alındığı duyuruldu. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi.

Twitter'dan yapılan paylaşım ile hem o anların videosuna hem de kısa bir metne yer verildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Hakkâri'deki Zer Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi."