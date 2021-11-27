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Ünlü şarkıcı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, akşam saatlerinde Sarıyer Seyrantepe’de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’ne kaldırıldı.
Asayiş 27.11.2021, 22:14
Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, akşam saatlerinde Sarıyer Seyrantepe’de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’ne kaldırıldı.
64 yaşındaki Ünlü Şarkıcı Zerrin Özer, akşam saatlerinde Sarıyer’de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’ne kaldırıldı. Sanatçının menajeri Haluk Şentürk’ün de Zerrin Özer’e ulaşamayıp hastaneye gittiği öğrenildi.