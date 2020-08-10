UNESCO’nun mirasında yangın
DİYARBAKIR’DA UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NDE YER ALAN HEVSEL BAHÇELERİ’NDE KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ YADA KİŞİLERCE 2 FARKLI NOKTADA YANGIN ÇIKARILDI. YANGINLAR ORMAN EKİPLERİNCE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINIRKEN, AĞAÇLIK ALANDA BÜYÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU.
Diyarbakır’da UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri’nde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce 2 farklı noktada yangın çıkarıldı. Yangınlar orman yangın söndürme ekiplerince büyümeden kontrol altına alınırken, ağaçlık alanda büyük çapta hasar oluştu.
Diyarbakır’da Türkiye’nin 14. miras alanı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçelerinin orta bölümlerinde bulunan ormanlık alan kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateşe verildi.
Orman ekipleri yangını söndürdü
Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar 110 itfaiye ekiplerine haber verirken, itfaiye ekipleri de durumu orman yangınlarını söndürme ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler yangına arazözle müdahalede bulunarak gece geç saatlerine kadar ağaçlık alana fazla zarar vermeden söndürdü.
Yangın nedeniyle ağaçlı alanda birçok ağaç küle dönerken, yangını kim yada kimlerin çıkardığına ilişkin inceleme başlatıldı.
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