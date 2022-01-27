Ümraniye’de dakikalar içerisinde 2 milyonluk soygun kamerada

İstanbul Ümraniye’de 5 iş yerinden dakikalar içerisinde 2 milyon liralık soygun yapan 6 şüpheli, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir hırsızlık çetesi Ümraniye’de 5 farklı iş yerinden dakikalar içerisinde 2 milyon liralık hırsızlık yaptı. Hırsızlar, iş yerlerindeki teknolojik aletlerden sigara paketlerine kadar ellerine ne geçerse yağmalayarak sahte plakalı araçlarına yükledi. Sabah dükkanlarına gelen iş yeri sahipleri gördükleri manzara karşısında şok oldu. İş yeri sahipleri durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, iş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini detaylı inceleyerek, hırsızların kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonrası harekete geçen Ümraniye Asayiş Büro Amirliği ve Gayrettepe Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla hırsızlık çetesi üyesi 3’ü kadın 6 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Polis, hırsızlık olaylarında kullanılan sahte plakalı aracın da Elif Dilek B.’ye ait olduğunu belirledi. Polis merkezinde sorgulamaları tamamlanan çete üyeleri adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilden inen bir kişinin kapıyı açmasıyla bir grup iş yerine giriyor. Hırsızlar iş yerlerinde teknolojik aletlerden sigara paketlerine kadar ellerine ne geçerse yağmalıyor. Marketten meyve kasalarını alıp sigara ve alkolle dolduran hırsızlar, sahte plakalı araca yükleyerek kaçıyor.