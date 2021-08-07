Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı

Erol Uygun, kardeşi Ümitcan Uygun gözaltına alındıktan sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, cumhuriyet savcılığının talimatıyla 6 Ağustos 2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi.