Ümit Karan1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı

Ümit Karan ve kardeşi Aykut Karan, Ender S. isimli kişiyle arkadaşlık kurdu. Ender S. iddiaya göre geçtiğimiz yıllarda, bir medya grubuyla irtibata geçip broker'lığa başladığını ve Karan kardeşlerin yatırım yapması durumunda yüzde elli kazanç sağlayabileceğini söyledi.

KAR DA YOK ANAPARA DA

Arkadaşlarının bu sözlerine inanan Karan kardeşler, toplamda 1 milyon 700 bin liralık bir ödeme yaptı. Ödeme yaptıktan sonra iki kardeş, çevresindeki diğer arkadaşlarının da çeşitli miktarda para yatırdığını öğrendi. Aradan aylar geçmesine rağmen Ender S., yatırımdan kâr elde ettiremediği gibi bir de anaparanın azaldığını söyledi.

SAVCILIK 7 KİŞİNİN MAĞDUR OLDUĞUNU BELİRLEDİ

Karan kardeşler ve diğer arkadaşlarına paralarını iade edeceğini söyleyen Ender S., ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan Karan kardeşler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, ünlü teknik direktör ve kardeşinin yanı sıra toplamda 7 kişinin mağdur olduğunu belirledi.

ÖNCE TAKİPSİZLİK SONRA KABUL

Savcılık, olayın hukuki itilaf olduğunu belirterek soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Sabah'ın haberine göre Karan, takipsizlik kararına itiraz etti. İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği ünlü futbolcunun itiraz kararını kabul etti. Soruşturma sürüyor.

Sabah