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’Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı’ devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, 16 Mayıs’ta başlayan Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatının başarıyla devam ettiğini belirtti.
Asayiş 22.05.2022, 12:36
Milli Savunma Bakanlığı, 16 Mayıs’ta başlayan Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatının başarıyla devam ettiğini belirtti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Dost ve müttefik ülke askeri birlik ve unsurların katılımıyla 16 Mayıs’ta başlayan "Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı" başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.