’Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı’ devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, 16 Mayıs’ta başlayan Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatının başarıyla devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Dost ve müttefik ülke askeri birlik ve unsurların katılımıyla 16 Mayıs’ta başlayan "Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı" başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.