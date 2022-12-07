Uçuruma sürüklenen araçtan insan zinciriyle kurtuldu

Irak’ın Erbil kentinde uçuruma sürüklenen araçta bulunan sürücü, çevredekilerin oluşturduğu insan zinciri ile ölümden kıl payı kurtuldu.

Irak’ın Erbil kentindeki Haj Hamra yolunda bir araç uçurumun kenarında asılı kaldı. Çevredekilerin olay yerine gelmesinin ardından araç sürücüsünü kurtarmak için insan zinciri oluşturuldu. Aracın kapısından şoföre ulaşmayı başaran 3 kişi, yavaş hareketlerle sürücüyü dışarıya çekti. Sürücünün kurtarılmasından saniyeler sonra araç uçuruma yuvarlandı.