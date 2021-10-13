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Üçüncü kattan düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde üçüncü kattan beton zemine düşen 2 çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Asayiş 13.10.2021, 18:50
Üçüncü kattan düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde üçüncü kattan beton zemine düşen 2 çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Büşra Ö. (26) üçüncü kattaki evlerinin penceresinden beton zemine çakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Büşra Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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