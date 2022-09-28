Üç gün arayla motosiklet, telefon ve cüzdanını çaldılar

Bursa’da 64 yaşındaki fabrika işçisinin 3 gün arayla motosiklet, telefon ve cüzdanını çalan hırsızlar yaşlı adamı canından bezdirdi. Cüzdanını çalan hırsıza seslenen 64 yaşındaki işçi "Hırsız kardeş cüzdandan parayı alırsın anlarım. Bari içerisindeki kimlik ve ehliyeti bıraksaydın şimdi hepsini yeniden çıkarmaya uğraşacağım" dedi. Hırsızın sokaktaki görüntüsü de güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Merkez Osmangazi İlçesi, Veyselkarani Mahallesi, Vakar Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan 64 yaşındaki İbrahim Aydemir’in 3 gün arayla çay molası verdiği sırada işyerinden motosikleti, cep telefonu ve son olarak da cüzdanı çalındı. Son olayda iş yerine geldiğinde cüzdanının yerinde olmadığını farkeden yaşlı adam iş yerinin güvenlik kameralarını incelediğinde iş yerine giren kimliği belirsiz bir kişinin cüzdanını çaldığını fark etti. Bunun üzerine polisi arayan Aydemir kimliği belirsiz hırsız hakkında şikayetçi oldu.

Güpegündüz iş yerinden cüzdan çalan hırsızın rahat tavırları karşısında şaşkına dönen İbrahim Aydemir, "Artık dükkâna arkamızı dönmeye gelmiyor. Burada uzun zamandır çalışan bir işçiyim. Arada mola vermek için dışarıya çıktığımda adamlar sanki beni gözetliyor. Her çay içmeye çıktığımda bir şeylerim çalınıyor. Geçtiğimiz gün motorumu çaldılar, hemen sonra telefonumu çaldılar, daha 24 saat geçmeden şimdide cüzdanımı çaldılar. Cüzdanımda para dışında değerli eşyalarımda vardı. Görüntüleri izlediğim de 2 dakika içerisinde çalınmasına hayret ettim. Ama anladım ki bu kişiler profesyonel olmuş” dedi.

Hırsıza seslenen Aydemir, ”Hırsız kardeşim cüzdandaki parayı çalarsın. Anlarım da nüfus cüzdanımı ehliyetimi ne yapacaksın sen ? Şimdi senin yüzünden bir sürü işle uğraşacağım” ifadelerini kullandı. İhbar üzerine güvenlik kameralarını izleyen polis olayla alakalı tahkikat başlattı.