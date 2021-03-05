Tuzla’da yanan et fabrikasındaki hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Tuzla’da et üretimi yapılan bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Yangının bıraktığı hasar günün aydınlanmasıyla gözler önüne serildi.

Tuzla’da et üretimi yapılan bir fabrikada saat 02.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının, fabrikada bulunan amonyak tanklarına sirayet ettiği iddia edildi. Yangın nedeniyle olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına yaklaşık 5 buçuk saat boyunca müdahale ederken çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan yangının fabrikada bıraktığı hasar günün aydınlanmasıyla drone ile havadan görüntülendi.