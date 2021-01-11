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Turşu bidonundan uyuşturucu çıktı
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde polis tarafından durdurulan yolcu minibüsünde yapılan aramada, turşu bidonunun içerisine gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Asayiş 11.01.2021, 16:08
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde polis tarafından durdurulan yolcu minibüsünde yapılan aramada, turşu bidonunun içerisine gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Adana yolu girişi polis uygulama noktasında şehirler arası çalışan bir yolcu minibüsünde yapılan aramada turşu bidonu içerisinde 2 adet şeffaf poşete sarılı şekilde 325 gram kannabionid isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.Olayla ilgili olarak gözaltına alınan E.Ş. ve M.Ş. isimli iki kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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