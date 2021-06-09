banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fahrettin Koca'dan videolu paylaşım...
Fahrettin Koca'dan videolu paylaşım...
TurkNet'e zam!
TurkNet'e zam!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler

Turgutlu’da yıkımı yapılan soğuk hava deposunda yangın

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde soğuk hava deposunun yıkımı sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında söndürüldü.

Asayiş 09.06.2021, 18:41
Turgutlu’da yıkımı yapılan soğuk hava deposunda yangın

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde soğuk hava deposunun yıkımı sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Subaşı Mahallesi Eski Manisa Yolu üzerinde bulunan ve Turgutlu Belediyesine ait soğuk hava deposunun yıkımı sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım ile yangın çıktı. Haber verilmesi ile olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlı, Turgutlu itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler yangına 5 ekiple müdahale ederken, yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında yangın söndürüldü.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
açık