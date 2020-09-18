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Turgutlu’da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI ÇATIŞMADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 18.09.2020, 19:26
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MANİSA (İHA) – Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şehitler Mahallesi Özgün Sokak üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden olayı kavga çıktı. Kavga bir anda silahlı çatışmaya döndü ve olayda 26 yaşındaki Murat Malgaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay da S.S. isimli bir kişi de yaralandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemlerini alırken kapsamlı bir soruşturma başlattı.
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